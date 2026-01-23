Il dibattito sulla regolamentazione delle critiche all'Islam in Europa ha suscitato diverse tensioni. Mentre si afferma di voler combattere il razzismo, alcune normative sono percepite come limitazioni alla libertà di espressione. Questa dinamica solleva interrogativi sulla reale finalità delle politiche adottate e sul loro impatto sulla discussione pubblica riguardo all’immigrazione e ai diritti civili.

L’Unione Europa continua a sfornare documenti, linee guida, raccomandazioni che testimoniano lo scollamento dell’establishment di Bruxelles con la realtà di Francesco Giubilei – Dopo le linee guida sul linguaggio inclusivo per gli stati candidati all’adesione, lunedì la Commissione europea ha adottato la “nuova strategia dell’Ue contro il razzismo” in cui descrive un’Europa percorsa da rigurgiti razzisti. L’iniziativa è stata presentata dal commissario Ue alle Emergenze Hadja Lahbib secondo cui “il razzismo strutturale sarà al centro della nostra nuova strategia. In un momento in cui l’Unione europea è sotto pressione la strategia contro il razzismo è una necessità, perché le conseguenze delle discriminazioni sono concrete”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il bavaglio di Bruxelles per chi critica gli islamisti

Pacchetto sicurezza, Piantedosi: «Gli italiani possono fidarsi di noi, non prendiamo lezioni da chi ci critica»

Qualcuno a Bruxelles preferisce piegarsi alla becera ideologia woke, trasformando l’antirazzismo in uno strumento politico. Dietro la retorica dell’inclusione si attacca chi denuncia alcune pratiche incompatibili con i nostri costumi o chi denuncia l’immigrazione - facebook.com facebook