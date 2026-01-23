Il 24enne recidivo che aggredisce il padre e distrugge casa

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un episodio di violenza domestica. Durante un diverbio, ha aggredito il padre e danneggiato l’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di interrompere la situazione e di garantire la sicurezza dei familiari coinvolti.

Un violento diverbio tra le mura domestiche. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’allarme è scattato a seguito di una telefonata al 112 da parte della vittima. L'uomo ha riferito ai militari di essere stato aggredito dal figlio al culmine di una discussione. Al loro arrivo, i militari si sono trovati di fronte al caos: gran parte dell'arredamento era danneggiato e il giovane, 24enne, era in stato di forte agitazione. Il padre, visibilmente scosso, presentava diverse contusioni e ferite.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Il video del 24enne che distrugge con una mazza le auto parcheggiate in centro a Milano

Leggi anche: Aggredisce il padre con un bastone: figlio allontanato da casa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Catania, nuovo rogo illecito di rifiuti in via Calliope, denunciato soggetto recidivo.

Albino, 5 negozi derubati e una rapina a mano armata in tre giorni: 24enne «recidivo» torna in carcereI carabinieri della compagnia di Clusone hanno portato in carcere un 24enne, originario di Alzano Lombardo, con precedenti di polizia specifici, accusato di cinque furti e una rapina ad Albino. bergamo.corriere.it

Polizia Locale, nuovo rogo illecito di rifiuti in via Calliope con denuncia di un recidivo Nel corso di un servizio di pattugliamento notturno mirato al contrasto dei reati ambientali, la Polizia Locale ha sventato l’ennesimo tentativo di invadere il selciato stra - facebook.com facebook