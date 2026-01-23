Il 24enne recidivo che aggredisce il padre e distrugge casa

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un episodio di violenza domestica. Durante un diverbio, ha aggredito il padre e danneggiato l’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di interrompere la situazione e di garantire la sicurezza dei familiari coinvolti.

Un violento diverbio tra le mura domestiche. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’allarme è scattato a seguito di una telefonata al 112 da parte della vittima. L'uomo ha riferito ai militari di essere stato aggredito dal figlio al culmine di una discussione. Al loro arrivo, i militari si sono trovati di fronte al caos: gran parte dell'arredamento era danneggiato e il giovane, 24enne, era in stato di forte agitazione. Il padre, visibilmente scosso, presentava diverse contusioni e ferite.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

