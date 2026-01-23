Iiss Epifanio Ferdinando di Mesagne tra nuove iscrizioni e cittadinanza europea

All'Iiss “Epifanio Ferdinando” di Mesagne si apre una nuova fase dedicata all'orientamento, alle iscrizioni e alle iniziative con un focus sul progetto educativo europeo. Questa fase rappresenta un momento di crescita e consolidamento per l’istituto, che mira a rafforzare il rapporto tra studenti e cittadinanza europea, promuovendo un percorso formativo di qualità e apertura internazionale.

MESAGNE - All'Iiss "Epifanio Ferdinando" di Mesagne si apre una fase particolarmente significativa che unisce orientamento, iscrizioni e progettualità educative di respiro europeo. L'istituto guarda al futuro degli studenti attraverso un'offerta formativa articolata e iniziative che coinvolgono famiglie e ragazzi in momenti di scelta e crescita consapevole. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 20262027. OPEN DAYS IISS FERDINANDO MESAGNE – ORIENTAMENTO IN ENTRATA A.S. Nell'ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA, l'Istituto organizza gli OPEN DAYS mirati ad offrire risposte al bisogno dei ragazzi e delle famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studi.

