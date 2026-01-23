I ‘Suoni della Memoria’ del Trio Rinaldo

Domani alle ore 18, gli Amici della Musica di Ancona presentano al teatro Sperimentale il concerto intitolato ‘Suoni della Memoria’ del Trio Rinaldo. Un evento che propone un programma dedicato alla riscoperta di brani significativi, eseguiti con attenzione e competenza, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

Si intitola ‘Suoni della Memoria’ il concerto che gli Amici della Musica di Ancona propongono domani (ore 18) al teatro Sperimentale. Sul palco salirà il Trio Rinaldo, vale a dire Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte, che interpreteranno ‘Elegia in do minore op. 16 di Aleksandr Abramovic Krejn, il Trio n. 2 op. 67 di Dmitrij Šostakovic e il Trio n. 4 op. 90 ‘Dumky’ di Antonín Dvorák. L’evento è organizzato in occasione della Giornata della Memoria, e rappresenta il modo con cui l’associazione commemora le vittime dell’ Olocausto, scegliendo opere di artisti che fanno riflettere sulle atrocità e l’insensatezza dei conflitti bellici e delle persecuzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

