I pronostici di venerdì 23 gennaio | Serie A Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1

Ecco i pronostici per venerdì 23 gennaio, che includono anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Dopo le partite di Champions League e Europa League, il focus torna sui campionati nazionali, offrendo analisi e previsioni sulle partite in programma. Un’analisi obiettiva per aiutare gli appassionati a seguire le sfide del giorno con chiarezza e precisione.

I pronostici di venerdì 23 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori Finita la tre giorni di Champions League ed Europa League torna subito in campo la Serie A con il primo anticipo del venerdì. L’ Inter dopo la dolorosa sconfitta con l’Arsenal proverà a rialzarsi contro il Pisa: una partita che sembra sulla carta l’ideale per ritrovare subito morale in vista della decisiva trasferta di Dortmund nell’ultima giornata della League Phase. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 23 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 I pronostici di venerdì 16 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1Ecco i pronostici per venerdì 16 gennaio, con anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1, insieme a tre incontri della Saudi Pro League. Leggi anche: I pronostici di venerdì 28 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Risultato di Serie A | Pisa-Atalanta 1-1 (ok pronostico esatto)| Anticipo 21^ giornata | Venerdì 16 gennaio; I consigli per il Fantacalcio | 21^ giornata Serie A | Formazioni entro le 20.45 di venerdì!; Risultati di Napoli galoppo | Ippodromo Agnano | Corse di venerdì 16 gennaio | TQQ Premio Denman vince Meritable!; Pronostici di oggi 16 gennaio: gli anticipi dei principali campionati europei. I pronostici di venerdì 16 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 16 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite di Saudi Pro League ... ilveggente.it I pronostici di venerdì 9 gennaio: Liga, Bundesliga, Coppa d’Africa e FA CupI pronostici di venerdì 9 gennaio, ci sono gli anticipi di Liga e Bundesliga, in campo l'FA Cup e due quarti di finale di Coppa d'Africa ... ilveggente.it Ieri a Ultimo Stadio abbiamo parlato del big match Napoli–Inter Flash su Napoli–Parma e sguardo già alla prossima… sì, oggi sfida col Sassuolo. -Avete risposto al sondaggio in puntata - Quali sono i pronostici Vi aspetto ogni venerdì su canale21 ! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.