Dopo un’alluvione, i terreni allagati spesso risultano impoveriti e meno produttivi. La presenza di acqua stagnante può compromettere la fertilità del suolo, richiedendo interventi di recupero e cura per ripristinare la vitalità delle terre agricole. È importante intervenire tempestivamente per favorire la ripresa naturale e garantire un ritorno alla produttività sostenibile nel tempo.

Terreni fortemente impoveriti e che necessitano di cure per tornare vitali come prima dell’alluvione. Gi effetti del ristagno per giorni e giorni delle acque delle alluvioni del 2023 e 2024 di maggio sono stati analizzati nel corso dell’evento ’Il recupero della fertilità dei suoli post alluvione’, organizzato da Timac Agro Italia che si tenuto ieri a Ravenna che è servito a illustrare il ’ Progetto Ravenna ’. All’incontro sono intervenuti Roberto Scozzoli, direttore di Apimai Ravenna (i contoterzisti che dovevano lavorare i terreni all’indomani dell’alluvione e volevano capire bene come muoversi, da qui il progetto Ravenna), Gian Luca Bagnara, economista specializzato in agribusiness e politiche agricole, presidente del gruppo di lavoro avicolo del Copa-Cogeca, Claudio Ciavatta, professore ordinario di Chimica Agraria all’Università di Bologna e Giordano Basili Luciani, marketing operativo e leader del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I postumi dell’alluvione: "I terreni allagati hanno perso produttività"

