Durante una diretta Instagram, Brahim Baya e Davide Piccardo hanno lasciato intendere che si apprestano a creare un nuovo soggetto politico, capace di avere un peso elettorale. I due leader del movimento hanno scherzato e fatto alcuni nomi, lasciando trasparire l’intenzione di consolidare una presenza più strutturata nel panorama politico. Questa evoluzione potrebbe segnare un passo importante nel loro percorso di coinvolgimento pubblico.

Ridono, fanno qualche nome, ammiccano alla platea. Brahim Baya, predicatore torinese, e Davide Piccardo, direttore de La Luce News, durante una diretta social su Instagram, lasciano intendere che i tempi siano maturi per la nascita di un «soggetto» politico o comunque portatore di un «peso elettorale». Nel farlo è Piccardo - il più esplicito nel rivendicare un futuro protagonismo politico delle nuove generazioni musulmane - a citare «Giulia». Dice che li sta «ascoltando». Solo che quella Giulia è Giulia Sorrentino, cronista del Giornale, da anni in prima linea nel raccontare rischi e pericoli dell'estremismo islamico e i legami tra una parte del mondo musulmano in Italia e Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tra vittimismo e allusioni i leader del movimento attaccano ancora il GiornaleDurante una diretta Instagram, Brahim Baya e Davide Piccardo hanno discusso di un possibile nuovo soggetto politico, lasciando intuire la volontà di incidere nel panorama elettorale.

Blocco Studentesco, dalla cinghiamattanza all'eclissi. Che fine hanno fatto i leader del movimento neroIl movimento studentesco noto come Blocco Studentesco ha attraversato diverse fasi, dalla sua origine come protesta giovanile alla sua evoluzione in un gruppo con connotazioni neofasciste.

