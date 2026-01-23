i grandi centravanti della serie a stasera a montevarchi evento con ciccio graziani

Stasera a Montevarchi, alle ore 21.00, si svolge l’evento di presentazione del libro “Da Amidei a Zlatan – I grandi centravanti della Serie A”. L’appuntamento, al Palazzo del Podestà, vede la partecipazione di Francesco Graziani, campione del mondo nel 1982, e di Alessio Dimartino, autore del volume. Un’occasione per approfondire la storia dei più importanti attaccanti che hanno segnato il campionato italiano.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Questa sera alle ore 21.00, al Palazzo del Podestà di Montevarchi si terrà la presentazione del libro “Da Amidei a Zlatan – I grandi centravanti della Serie A”, a cura di Alessio Dimartino, con ospite il campione del mondo di Spagna '82 Francesco Ciccio Graziani. Il volume di Dimartino ripercorre l’evoluzione del ruolo del centravanti nella storia del calcio italiano, attraversando epoche, stili di gioco e protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella Serie A. Un viaggio narrativo e culturale che restituisce al “numero 9” la sua dimensione mitologica: “metà atleta e metà predatore d’area”, simbolo di un calcio capace di far sognare generazioni di tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

“Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A”Il libro “Da Amidei a Zlatan” ripercorre la storia dei grandi centravanti della Serie A, offrendo un’analisi approfondita e originale di un ruolo fondamentale nel calcio italiano.

