I giovani e l’uso dei coltelli Siamo tra le regioni peggiori

In Italia, il problema dell’uso e della detenzione di coltelli tra i giovani è diffuso e preoccupante, coinvolgendo anche l’Umbria. Questa situazione solleva importanti questioni di sicurezza e prevenzione, richiedendo attenzione e interventi mirati. È fondamentale comprendere le cause e le implicazioni di questo fenomeno per promuovere un approccio più consapevole e responsabile tra i giovani e le loro famiglie.

L’Umbria è pienamente coinvolta dall’allarme che attraversa tutta l’Italia e che riguarda l’utilizzo e la detenzione di coltelli da parte dei minori. Oltre ai 61 sequestri di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ora c’è uno studio di Espad del Cnr, che ha analizzato i comportamenti a rischio dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni. E la nostra regione rientra tra le prime per utilizzo di coltelli da parte degli studenti, con una percentuale che supera la media nazionale. In Italia, infatti, rivela lo studio il 3,5% dei ragazzi delle superiori – quasi 90 mila giovani – ha ammesso di aver usato un’arma per minacciare o ottenere qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Milano, i reati complessivamente diminuiscono, ma alcuni fenomeni mostrano un incremento.

Secondo il prefetto Sgaraglia, a Milano e nell'area metropolitana nel 2025 si registra un aumento dell'uso di coltelli tra i giovani, con oltre il 20% dei reati predatori commessi da minori.

