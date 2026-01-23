‘I Giochi di Orobea’ nuova opera dedicata alle Olimpiadi 2025 | in scena al Teatro Lirico di Milano

“I Giochi di Orobea” è un’opera lirica originale, nata per celebrare lo spirito delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In scena al Teatro Lirico di Milano, l’opera propone una interpretazione artistica degli eventi sportivi, combinando musica e narrazione per rendere omaggio a questa importante manifestazione internazionale.

Milano, 23 gennaio 2026 – I ‘Giochi di Orobea’ è la nuova opera lirica originale dedicata allo spirito delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto artistico e contemporaneo che nasce per raccontare, con la forza del linguaggio musicale, i valori fondanti che guidano il cammino culturale verso l'evento sportivo più atteso del Paese. Inserita ufficialmente nel programma dell'Olimpiade Culturale 2026, l'opera è stata prodotta dall'Orchestra Antonio Vivaldisotto, la direzione musicale del Maestro Lorenzo Passerini, con musica e libretto di Andrea Portera e la regia di Stefania Giorgia Buttie Livia Lanno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘I Giochi di Orobea’, nuova opera dedicata alle Olimpiadi 2025: in scena al Teatro Lirico di Milano Leggi anche: “I Giochi di Orobea”, l’opera lirica "made in Valtellina" che celebra le Olimpiadi Leggi anche: I Giochi di Orobea: presentata l’opera lirica che celebra Milano Cortina 2026 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Milano-Cortina una mostra celebra i Giochi del Made in Italy. ‘I Giochi di Orobea’, nuova opera dedicata alle Olimpiadi 2025: in scena al Teatro Lirico di MilanoUna creazione musicale che celebra i valori Olimpici e Paralimpici attraverso il linguaggio dell’arte. Il debutto il 4 febbraio ... ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.