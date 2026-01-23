A Roma si sono tenuti i funerali di Valentino, un momento di commiato sobrio e rispettoso. Alle 11, il feretro è stato accolto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, accompagnato dalla musica della Lacrimosa di Mozart. Un ultimo saluto a una figura amata, che lascia un vuoto nel cuore di chi lo conosceva.

Il corteo funebre e la messa sono protetti da un servizio d’ordine imponente: cento persone si alternano tra interno ed esterno della basilica. Già nei giorni scorsi diecimila persone avevano reso omaggio a Valentino nella camera ardente allestita in piazza Mignanelli, con rose rosse e bianche e messaggi di affetto lasciati davanti alla boutique. All’ingresso della basilica, un cartello scritto a mano: «Perdiamo il fiore più bello». Cuscinetti e corone floreali da Sophia Loren (con la dedica «Sempre nel mio cuore»), dalla famiglia Armani, da Lavinia Biagiotti e una sola rosa rossa da parte di Claudia Schiffer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I funerali di Valentino, l’ultimo saluto a Roma: «Perdiamo il fiore più bello»

Funerali di Valentino Garavani: quando si terranno e dove sarà l’ultimo saluto a RomaValentino Garavani, icona della moda italiana, è deceduto il 19 gennaio all’età di 93 anni.

