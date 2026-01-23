I funerali di Valentino a Roma dove la parola bellezza ha scandito ogni istante Il compagno Bruce Hoeksema | Non ti dico addio ma grazie per aver camminato con me

I funerali di Valentino a Roma sono stati un momento di grande raccoglimento, in cui la bellezza ha accompagnato ogni parola e gesto. Tra amici e colleghi di moda e cinema, si è condiviso un ultimo saluto a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’eleganza. Un omaggio sobrio e rispettoso, che ha celebrato la vita e l’eredità di un artista il cui stile rimarrà sempre un punto di riferimento.

Come per la camera ardente, il colore che domina è il bianco. Lo sono tutti i fiori presenti nella Basilica, così come il grande cuscino di rose posto sulla bara. La musica classica scandisce tutta la funzione, fino a culminare con la straziante Ave Maria di Schubert al termine dell'omelia. «Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita», ha sottolineato il sacerdote. «La bellezza salva e produce sogni che cambiano il mondo». Non solo ospiti internazionali o dell'entoruage nazionale e internazionale dell'Imperatore della moda ma anche tante persone comuni hanno trovato posto all'interno della basilica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

