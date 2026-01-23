I funerali di Valentino a Roma | Anne Hathaway i fiori di Sophia Loren e il ricordo di Bruce Hoeksema | Non ti dico addio ma grazie per aver camminato con me

A Roma si sono svolti i funerali di Valentino, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La cerimonia ha visto la partecipazione di Anne Hathaway, i fiori di Sophia Loren e il ricordo di Bruce Hoeksema, che ha espresso gratitudine e affetto. La funzione si è svolta sulle note della Lacrimosa di Mozart, in un momento di raccoglimento e rispetto.

Il corteo funebre e la messa sono protetti da un servizio d'ordine imponente: cento persone si alternano tra interno ed esterno della basilica. Già nei giorni scorsi diecimila persone avevano reso omaggio a Valentino nella camera ardente allestita in piazza Mignanelli, con rose rosse e bianche e messaggi di affetto lasciati davanti alla boutique. All'ingresso della basilica, un cartello scritto a mano: «Perdiamo il fiore più bello». Cuscinetti e corone floreali da Sophia Loren (con la dedica «Sempre nel mio cuore»), dalla famiglia Armani, da Lavinia Biagiotti e una sola rosa rossa da parte di Claudia Schiffer.

