I confini dell’occidente a Davos

A Davos, i confini dell’Occidente sono al centro del dibattito, riflettendo sulle sfide geopolitiche e sulla ricerca di stabilità globale. Il logo del Consiglio della pace, presieduto da Donald Trump, richiama simbolicamente quello delle Nazioni Unite, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la cooperazione internazionale. Un’occasione per analizzare le dinamiche che definiscono il ruolo dell’Occidente nel contesto mondiale.

Dal Forum economico partono le prove per un nuovo ordine globale. Il Consiglio per la pace per Gaza, il discorso di Zelensky, i viaggi a Mosca degli americani e il trilaterale ad Abu Dhabi. Visioni a confronto L'Europa unita è invincibile. Il discorso di Volodymyr Zelensky a Davos Il logo del Consiglio della pace di cui Donald Trump è presidente ricorda quello delle Nazioni Unite. Il blu è sostituito dal color oro e al centro non c’è il mondo visto dall’alto, ma ci sono gli Stati Uniti d’America. Ieri a Davos sono iniziate le prove generali per un nuovo ordine globale e i due protagonisti sono stati Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italianiCucine da incubo su TV8 ritorna con una nuova stagione, questa volta oltrepassando i confini italiani.

Argomenti discussi: Dentro e fuori i confini. La violenza come sicurezza e lo stato d’emergenza permanente; Da Kiev l’allarme di Zelensky: L’Occidente si sta distraendo; Canfora: L’idea di Occidente si è deteriorata; COSA VUOLE VERAMENTE TRUMP?.

Gauguin al Museo della Fanteria: a Roma la visione di un artista oltre i confini dell’OccidenteRoma ospita in questi mesi una mostra di grande interesse dedicata a Paul Gauguin, figura centrale dell’arte moderna ... radiocolonna.it

Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmata da Paola Amati e Clarita KuoPERLarte raddoppia. Lo spazio Convivio, allestito da IEG al Palacongressi di Rimini ospiterà una nuova esposizione di opere, Confini mobili, firmata da due artiste: Paola Amati e Clarita Kuo. Fino al ... msn.com

Un viaggio tra Oriente e Occidente, tra sguardi e materia. Sabato 24 gennaio alle 17.30 inaugura “Confini mobili”, la nuova mostra della PERL_arte, curata da Matteo Sormani, che porta al Palacongressi di Rimini le opere di Paola Amati e Clarita Kuo. Due arti - facebook.com facebook

Dal 24 gennaio al 31 maggio ingresso libero per “Confini mobili” al Palacongressi #Rimini #Cultura x.com