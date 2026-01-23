I colloqui di Mosca preparano il terreno per Abu Dhabi Cosa è stato detto

I colloqui di Mosca, che hanno coinvolto una delegazione statunitense, si sono svolti in un contesto di negoziati in Ucraina e preparano il terreno per i prossimi incontri ad Abu Dhabi. La lunga discussione con Vladimir Putin, durate oltre quattro ore, evidenzia l'importanza di questa fase diplomatica. Di seguito, un approfondimento su quanto emerso durante l'incontro e le sue possibili implicazioni.

Sembrano essere ore movimentate per quel che riguarda i negoziati in Ucraina. Nella serata di giovedì una delegazione statunitense composta dall’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, dal consigliere senior e genero del presidente Usa Jared Kushner e dal finanziere Josh Gruenbaum ha condotto un incontro durato per oltre quattro ore con il presidente russo Vladimir Putin all’interno del Cremlino. Il viaggio a Mosca è avvenuto subito dopo un incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del World Economic Forum di Davos, a conferma della volontà americana di mantenere un canale diretto e simultaneo con entrambe le parti del conflitto. 🔗 Leggi su Formiche.net

