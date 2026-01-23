I cold case votano Sì

In occasione dei trent’anni di “Porta a Porta”, Bruno Vespa ha visitato il carcere di Bollate per intervistare Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Un’occasione per approfondire un caso giudiziario di grande risonanza, mantenendo un approccio sobrio e informativo. La visita rappresenta un momento di riflessione sulla giustizia e sui processi penali, senza sensazionalismi o enfasi, nel rispetto della delicatezza

Per festeggiare i trent’anni di “Porta a Porta”, non potendo intervistare il plastico di Cogne, Bruno Vespa si è regalato una gita fuori porta, nella brumosa Bollate, dove nel celebre carcere ha intervistato Massimo Bossetti che lì sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. “Vorrei sapere anche io chi l’ha uccisa”, gli ha risposto. E che doveva dì? Un buon lavoro comunque, per la “terza camera” della Rai. La scelta del caso Gambirasio, rimasto sempre polarizzante nonostante le sentenze, offre l’occasione per una riflessione. Garlasco sta reggendo da mesi le prime pagine e i pomeriggi tivù, non sappiamo se Gratteri lo abbia già detto, ma è ormai una delle armi più contundenti contro la magistratura in vista del referendum (“vi fidereste a farvi processare dopo quel che è successo a Stasi?”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Da Emanuela Orlandi a Garlasco, la passione italiana per i cold case che rischia di sconfinare nella speculazioneLa passione della giustizia italiana per i cold case ha qualcosa di nobile: il debito imprescrittibile nei confronti delle vittime che giustifica la ricerca della verità a distanza di decenni, anche ... ilmessaggero.it

