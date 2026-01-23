I bambini delle scuole al Politecnico per scoprire l' architettura che non inquina
Al Politecnico di Lecco si svolge la settima edizione di “Polis - La città sostenibile”, un’iniziativa dedicata ai bambini delle scuole per scoprire l’architettura eco-compatibile. Grazie al supporto di Timken Italia e del Rotary Club Lecco, i giovani partecipanti approfondiscono i modi in cui le costruzioni possono essere rispettose dell’ambiente, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità urbana.
Prosegue al Politecnico di Lecco la settima edizione dell’Università dei bambini “Polis - La città sostenibile”, iniziativa resa possibile grazie al sostegno di Timken Italia srl e del Rotary club Lecco. Gli 84 alunni di quinta delle scuole primarie Italo Calvino di Bosisio Parini, Silvio Pellico.🔗 Leggi su Leccotoday.it
