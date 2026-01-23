Human Geographies | l’arte indaga l’identità umana

La mostra collettiva “Human Geographies: From Roots to Horizons” si svolge presso la Galleria Rossocinabro a Roma, dal 28 gennaio al 28 febbraio 2026. L’esposizione esplora il rapporto tra arte e identità umana, offrendo una riflessione sulla condizione e le diverse percezioni dell’essere umano attraverso opere di vari artisti. Un’occasione per approfondire il ruolo dell’arte nel dialogo con le geografie interiori e sociali.

Cosa: La mostra collettiva "Human Geographies: From Roots to Horizons".. Dove e Quando: Galleria Rossocinabro, Roma, dal 28 Gennaio al 28 Febbraio 2026.. Perché: Un viaggio immersivo tra identità urbana, natura e futuri possibili per ridefinire il nostro posto nel mondo.. Il 2026 si apre con una riflessione profonda sul tessuto della nostra esistenza, ospitata in uno degli spazi più attenti alle nuove correnti artistiche della Capitale. Nell'ambito della rassegna Rome Contemporary 2026, la galleria Rossocinabro presenta "Human Geographies: From Roots to Horizons" (Geografie Umane: Dalle Radici agli Orizzonti).

