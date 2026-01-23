Honnold stanotte rischierà la vita in diretta su Netflix | Mi alleno tantissimo per non morire

Stanotte, Alex Honnold affronterà una sfida estrema in diretta streaming, rischiando la vita durante la salita in free solo del Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo. Conosciuto per le sue imprese senza protezioni, l’arrampicatore si prepara con un intenso allenamento per affrontare questa prova, che rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera di atleta di vertice.

Alex Honnold, stanotte, potrebbe morire in diretta streaming. Il più forte arrampicatore del mondo in “free solo” – ovvero senza nessun tipo di corda di sicurezza – che ha vinto un Oscar per il documentario che racconta la sua salita su El Capitan, scalerà – ovviamente in “solo” – il Taipei 101, un grattacielo di 101 piani a Taiwan. Una parete di vetro e acciaio alta 510 metri. Dice che ci metterà circa due ore e mezza. Parte alle 2 del mattino italiane, se volete guardarvelo. E’ un’impresa che ha preventivamente scatenato un certo dibattito morale, proprio perché una possibile morte in diretta è uno scarto di livello per il racconto dello sport in tv. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

