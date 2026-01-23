HELLBOY & BPRD |  una nuova edizione in uscita per Star Comics

Star Comics presenta una nuova edizione di Hellboy & B.P.R.D., offrendo ai lettori l’opportunità di riscoprire uno dei fumetti più influenti degli anni ’90. Sin dalla sua nascita, Hellboy ha contribuito a ridefinire il genere, portando una narrazione originale e innovativa nel panorama dei fumetti. Questa pubblicazione si inserisce in un percorso di valorizzazione di un’opera che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

Dagli anni ’90 ad oggi HELLBOY ha avuto un impatto rivoluzionario sul settore dei fumetti. In un’epoca dominata dai supereroi più tradizionali, ha aperto nuove prospettive e ha ridefinito il modo di concepire la narrazione a fumetti, guadagnandosi un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Fin da subito, il talento di Mike Mignola è stato riconosciuto e premiato: nel 1995, HELLBOY ha trionfato ai prestigiosi Eisner Awards aggiudicandosi i premi come “Best Graphic Album: Reprint” e “Best WriterArtist”. I lungometraggi basati sul fumetto, hanno inoltre permesso al personaggio di conquistare un pubblico ancora più numeroso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - HELLBOY & B.P.R.D.: una nuova edizione in uscita per Star Comics

Sarà disponibile dal 27 gennaio il primo volume di HELLBOY & B.P.R.D., e che arriverà con una nuova edizione completamente ritradotta e con materiali di alta qualità.! bit.ly/cs-hellboy-bprd #starcomics #ilovecomics #astracomics #hellboy x.com

