Ha strangolato la madre a mani nude | L' ha premeditato dategli l' ergastolo

Il processo a Mauro Pedrotti, accusato di aver ucciso a mani nude la madre Santina Delai, si avvicina alla fase conclusiva. La prossima udienza, prevista per il 3 marzo, sarà determinante per la decisione sulla condanna. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Ines Bellesi, ha richiesto l’ergastolo, ritenendo che l’atto fosse premeditato. La vicenda rimane sotto i riflettori mentre si attende la sentenza definitiva.

