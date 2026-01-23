Ha preso l'auto vuole andare dai suoi genitori | chiama il 112 e salva il marito 84enne affetto da Alzheimer

Un uomo di 84 anni affetto da Alzheimer è salito in auto e si è messo in viaggio. La moglie, preoccupata per la sua sicurezza, ha chiamato il 112. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, è stato possibile rintracciare e salvare il marito, evitandogli rischi legati alla condizione di salute e alla situazione di potenziale pericolo.

Un uomo di 84 anni, affetto da Alzheimer, è salito in macchina e si è messo in viaggio. La moglie, preoccupata per lui, ha allertato i Carabinieri: "Vuole tornare a casa dai suoi genitori". Rintracciato in stato confusionale ma in buone condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Anziano affetto da Alzheimer si mette alla guida dell'auto, la moglie chiama i carabinieri: individuato con il gpsUn anziano affetto da Alzheimer ha preso le chiavi dell'auto e si è messo alla guida, approfittando di un momento di distrazione della moglie.

