Ha lasciato da vice torna a casa da comandante

Il maresciallo maggiore Luca Vecchio torna a ricoprire il ruolo di comandante della stazione di Camposampiero, dopo aver ricoperto incarichi di vice. Questo cambio rientra in un normale processo di rotazione delle responsabilità, volto a garantire continuità e efficienza nel servizio. Vecchio assume così nuovamente la guida della stazione, confermando il proprio impegno nel territorio e nella tutela della comunità locale.

Nell'ottica di un tradizionale e fisiologico turnover, il maresciallo maggiore Luca Vecchio è il nuovo comandante della stazione di Camposampiero. Il sottufficiale, 45 anni, di origini siciliane, coniugato e padre di tre figli, vanta una solida esperienza professionale maturata in oltre vent’anni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il comandante delle forze Usa in America Latina ha lasciato l’incaricoL’ammiraglio Alvin Holsey, comandante delle forze militari statunitensi in America Latina, ha lasciato l’incarico andando in pensione con due anni di anticipo.

Leggi anche: Dio ci ha lasciato libera scelta: vivere da umani nella natura, o da bestie nella …

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tiffany nomina David Ponzo a vice Ceo; Chiusi: il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme, lasciato lo scorso settembre dalla dottoressa Enza De Fusco, la Vice Questore giunta a Sien; Chiusi-Chianciano Terme, Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del commissariato di Pubblica sicurezza; Salerno, il sindaco Napoli si dimette. E De Luca già parla da primo cittadino: Basta coi maranza, faremo corpi speciali dei vigili.

Neres ha sentito di nuovo dolore, così dice il vice-allenatore Cristian Stellini in conferenza stampa. Voi lo avreste inserito O lo avreste lasciato in panchina Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla co facebook