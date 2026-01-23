Gusto e accoglienza È il momento di ’Ristorexpo’

Dal 25 al 28 gennaio, presso Lariofiere, torna Ristorexpo, giunta alla sua ventottesima edizione. Con il tema “Elogio della Normalità”, l’evento si propone come un’occasione per scoprire novità e tendenze nel settore della ristorazione, valorizzando il gusto e l’accoglienza in modo autentico e sobrio. Un appuntamento dedicato a professionisti e appassionati che desiderano approfondire le proprie conoscenze in un contesto qualificato e di qualità.

di Raffaella Parisi Torna Ristorexpo – in programma dal 25 al 28 gennaio – a Lariofiere, giunta alla ventottesima edizione, con il tema Elogio della Normalità. Dibattiti, masterclass e confronti del mondo della ristorazione e dell’ accoglienza. Tra i protagonsti di questa edizione, Moreno Cedroni e Mariella Organi, Andrea Berton, Luca Picchi e Julian Biondi, Fulvio Marino, Andrea Petrini, Federico Quaranta, Tinto, Davide Rampello insieme a chef, pizzaioli, bartender, sommelier e professionisti che rappresentano eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il programma prevede quattro giornate di appuntamenti, dall’inaugurazione ufficiale con il conferimento del Premio alla Carriera a Moreno Cedroni, ai focus tematici su cucina, pizza, bar e mixology; dalle assemblee e dagli incontri istituzionali di Fipe e Confcommercio, fino ai concorsi nazionali dedicati a sommelier, professionisti e giovani talenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I templi del gusto in Toscana: la Tradizione dell'accoglienza e della qualitàIn Toscana, i templi del gusto sono molto più di semplici locali: sono autentiche istituzioni che incarnano la tradizione dell'accoglienza e della qualità.

