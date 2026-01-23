Gusto e accoglienza È il momento di ’Ristorexpo’
Dal 25 al 28 gennaio, presso Lariofiere, torna Ristorexpo, giunta alla sua ventottesima edizione. Con il tema “Elogio della Normalità”, l’evento si propone come un’occasione per scoprire novità e tendenze nel settore della ristorazione, valorizzando il gusto e l’accoglienza in modo autentico e sobrio. Un appuntamento dedicato a professionisti e appassionati che desiderano approfondire le proprie conoscenze in un contesto qualificato e di qualità.
di Raffaella Parisi Torna Ristorexpo – in programma dal 25 al 28 gennaio – a Lariofiere, giunta alla ventottesima edizione, con il tema Elogio della Normalità. Dibattiti, masterclass e confronti del mondo della ristorazione e dell’ accoglienza. Tra i protagonsti di questa edizione, Moreno Cedroni e Mariella Organi, Andrea Berton, Luca Picchi e Julian Biondi, Fulvio Marino, Andrea Petrini, Federico Quaranta, Tinto, Davide Rampello insieme a chef, pizzaioli, bartender, sommelier e professionisti che rappresentano eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il programma prevede quattro giornate di appuntamenti, dall’inaugurazione ufficiale con il conferimento del Premio alla Carriera a Moreno Cedroni, ai focus tematici su cucina, pizza, bar e mixology; dalle assemblee e dagli incontri istituzionali di Fipe e Confcommercio, fino ai concorsi nazionali dedicati a sommelier, professionisti e giovani talenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I templi del gusto in Toscana: la Tradizione dell’accoglienza e della qualitàIn Toscana, i templi del gusto sono molto più di semplici locali: sono autentiche istituzioni che incarnano la tradizione dell’accoglienza e della qualità.
Leggi anche: Musica e accoglienza in Oncologia: successo per “Un momento COM pianoforte” al Policlinico di Modena
Argomenti discussi: Gusto e accoglienza. È il momento di ’Ristorexpo’; Hospitality 2026: 50 edizioni di accoglienza, innovazione e territorio; L’inglese che ha svoltato in Italia: lascia Liverpool e trasforma una casa piemontese in retreat gourmet; Fashion Food: la moda dalle passerelle al piatto.
Orvieto è la città del gusto e dell’accoglienza che incanta tuttiC’è un luogo nel cuore dell’Umbria dove l’ospitalità è un’arte, il gusto un’esperienza e la bellezza un invito a rallentare. Orvieto, premiata da Booking.com come città italiana più accogliente del ... siviaggia.it
Dolce o salato, non è solo gusto: a decidere cosa piace è (anche) la geneticaLe preferenze alimentari non sono solo una questione di gusto. Uno studio analizza il ruolo di genetica, sensibilità ed esperienza nel determinare ciò che mangiamo: dolce e salato sono innati, amaro e ... italiaatavola.net
Accoglienza con Finger food preparato al momento, servito caldo, con profumi che avvolgono e conquistano. A Vigna Nocelli Ricevimenti ogni assaggio è una piccola esperienza: gusto, eleganza e qualità si incontrano per rendere ogni ricevimento unico e in - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.