Guido Rossa Salis in via Fracchia | Non si è voltato dall' altra parte fate come lui
Il 23 gennaio si ricordano i 47 anni dall’omicidio di Guido Rossa, operaio e sindacalista della Fiom-Cgil di Cornigliano, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979. La commemorazione di oggi onora la sua memoria e il suo impegno. Salis in via Fracchia invita a seguire il suo esempio, sottolineando l’importanza di affrontare con integrità e coraggio le sfide sociali e lavorative.
Oggi, venerdì 23 gennaio, si svolgono le commemorazioni nel 47esimo anniversario dell’omicidio di Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Cornigliano e delegato sindacale Fiom-Cgil, assassinato il 24 gennaio 1979 dalle Brigate Rosse. L'uomo venne ucciso in via Fracchia dopo aver denunciato un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Guido Rossa, Salis in via Fracchia: Non si è voltato dall'altra parte, fate come luiLe parola della sindaca in occasione del 47esimo anniversario dell’omicidio di Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Cornigliano e delegato sindacale Fiom-Cgil, assassinato il 24 gennaio 1979 ... genovatoday.it
Guido Rossa, Salis: Non deve mai morire la memoria di chi ha fatto qualcosa di grande per tutti noiLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha preso parte questa mattina alla commemorazione di Guido Rossa in via Fracchia, dove l’operaio dell’Italsider di Cornigliano e delegato sindacale FIOM-CGIL fu ... genova3000.it
Genova ricorda il sindacalista Guido Rossa, a 47 anni dalla sua uccisione. Il programma della giornata facebook
