Guido Rossa Salis in via Fracchia | Non si è voltato dall' altra parte fate come lui

Il 23 gennaio si ricordano i 47 anni dall’omicidio di Guido Rossa, operaio e sindacalista della Fiom-Cgil di Cornigliano, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979. La commemorazione di oggi onora la sua memoria e il suo impegno. Salis in via Fracchia invita a seguire il suo esempio, sottolineando l’importanza di affrontare con integrità e coraggio le sfide sociali e lavorative.

