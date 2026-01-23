GUERRA SOCIAL TRA SIGNORINI E CORONA | COINVOLTI ANCHE GOOGLE E META!

Recenti tensioni tra Signorini e Corona hanno portato a una battaglia legale che coinvolge anche grandi aziende del settore digitale, come Google, Meta e TikTok. Il conduttore ha presentato una querela contro Google, accusata di non aver rimosso alcuni video di Corona. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei contenuti online e alle responsabilità delle piattaforme digitali nel moderare le pubblicazioni.

Alfonso Signorini non ci sta. Dopo essere stato preso di mira nel programma Falsissimo di Fabrizio Corona, il conduttore e direttore di Chi ha deciso di passare al contrattacco. Ma stavolta, l'affondo non è diretto solo contro l'ex paparazzo: a finire sotto accusa sono addirittura Google Italia e Google Ireland. Attraverso un comunicato ufficiale diramato dai suoi avvocati, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, Signorini ha annunciato di aver sporto denuncia nei confronti dei colossi del web.

Signorini denuncia Google: è guerra per i video di Corona su FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google per i video di Fabrizio Corona ancora disponibili online, nonostante le richieste di rimozione.

‘Vietate i social a Fabrizio Corona’, la replica a Mediaset e Signorini: ‘È guerra, per fermarmi mi dovete sparare’Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione riguardo ai social, respingendo le accuse di Mediaset e Signorini.

