Durante la settima puntata di MasterChef 15, i 12 concorrenti si sono cimentati in ruoli diversi, tra panettieri, esperti vegetariani e tifosi di calcio. La serata è stata segnate da un acceso scambio tra Dorella e Iolanda, che ha movimentato un episodio altrimenti tranquillo. Un momento che ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a discussioni e confronti tra i partecipanti.

I eri sera a MasterChef 15 i 12 concorrenti della settima puntata si sono improvvisati panettieri, esperti vegetariani e grandi tifosi di calcio. La Masterclass è andata in esterna allo Juventus Stadium di Torino, accolta dalla star del pallone Giorgio Chiellini. Peccato che non siano riusciti davvero a stupirlo. Con grande dispiacere di Dorella, Iolanda è ufficialmente immortale. “MasterChef 15”, l’inaspettata dichiarazione di Dorella per chef Cannavacciuolo X Leggi anche › Ricette da cinema e due eliminati: le pagelle della sesta puntata di “MasterChef 15” In questa puntata piuttosto incolore, Chiara Pavan è ritornata per la Green Mystery Box, invitando i concorrenti a cucinare le ostriche con ingredienti vegetali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Guerra aperta tra Dorella e Iolanda: i loro battibecchi hanno movimentato una serata piuttosto piatta di emozioni

Una puntata piuttosto movimentata tra litigi, una disastrosa Iolanda e due nuove eliminazioniLa quarta puntata di MasterChef 15 ha proposto una sfida impegnativa ai concorrenti, tra litigi, una difficile prova di Iolanda e due eliminazioni.

Dorella contro Iolanda, la prima lite a MasterChef Italia: “Mi infastidisce, è logorroica” e Barbieri è costretto a intervenireAll'inizio di MasterChef Italia, una tensione palpabile si accende tra Dorella e Iolanda, con quest'ultima accusata di essere troppo logorroica e fonte di fastidio.

