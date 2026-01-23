Guardia medica a Bologna rischio aggressioni | Snami minaccia lo sciopero

La guardia medica a Bologna affronta un aumento delle aggressioni, in particolare durante le ore notturne, mettendo a rischio la sicurezza del personale sanitario. La situazione preoccupa gli operatori e solleva dubbi sulla tutela dei medici e delle mediche che lavorano in questi servizi. La questione ha portato lo Snami a minacciare lo sciopero, evidenziando la necessità di intervenire per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Il sindacato: “Sedi scoperte di notte, sicurezza a macchia di leopardo. Così non si può garantire il servizio” La guardia medica a Bologna è a forte rischio aggressioni, soprattutto nelle ore notturne e a danno delle tante mediche che prestano servizio. A lanciare l’allarme è il sindacato Snami, che denuncia una situazione ormai non più sostenibile e avverte: in assenza di risposte rapide da parte dell’Ausl, potrebbe essere proclamato uno sciopero di categoria. “Riceviamo da tempo segnalazioni dai colleghi, che abbiamo riportato all’Ausl – spiega il sindacato – ma a oggi non è arrivata alcuna risposta efficace”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna. Snami: Era pronto accordo per garantire 18mila ore in più di guardia medica senza costi aggiuntivi. Ma al momento della firma Ausl è scomparsaIl sindacato denuncia come Azienda e sindacato fossero al lavoro da tempo su un accordo per potenziare i servizi di guardia medica. Fino a 18.000 ore di ambulatori aperti in più senza nessun onere ... quotidianosanita.it

Bologna, il primo medico che ha firmato il ruolo unico: «Sarò obbligato a fare anche la guardia medica e lascerò gli anziani che curavo»Andrea Mengoli, classe '88, medico di base dal 2015 al 2021 È il primo medico della provincia di Bologna ad aver firmato il ruolo unico, pur avendo aderito alla petizione dei giovani dottori contrari ... corrieredibologna.corriere.it

