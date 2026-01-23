Guai per la moglie del suo ex capo gabinetto E ora Zingaretti trema sulla Gara Cup della Regione
Un'inchiesta sulla Gara Cup della Regione coinvolge la moglie dell'ex capo di gabinetto di Zingaretti. Il pm ha richiesto l’uso di intercettazioni, ma la richiesta è stata respinta. La donna potrebbe ora essere accusata di falsa testimonianza. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e questioni giudiziarie legate alla gestione regionale.
Istanza avanzata dal pm contro l'utilizzo delle intercettazioni rigettata e la moglie dell'ex capo di gabinetto di Zingaretti che rischia l'accusa di falsa testimonianza. Sorprese e colpi di scena a Perugia durante il processo che vede imputato Salvatore Buzzi per diffamazione a mezzo stampa del procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma Giuseppe Cascini. Il dibattimento entra nel vivo con risvolti inaspettati e aumenta l'attesa per le testimonianze prima di Luca Palamara e poi di Nicola Zigaretti, che potrebbero riscrivere la storia della turbativa d'asta nella Gara Cup indetta dalla Regione Lazio, guidata dall'oggi deputato europeo del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania è Francesco ComparoneFrancesco Comparone, napoletano e Consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania.
Luciano Vigna nominato capo di Gabinetto della Regione Calabria
