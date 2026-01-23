Groenlandia Zelensky | se l’Ucraina fosse nella NATO affonderemmo le navi russe

Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato come, in presenza di un'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO, il paese potrebbe contribuire alla sicurezza nella regione, anche in aree come la Groenlandia. Ha evidenziato che, grazie alle proprie competenze militari, l'Ucraina sarebbe in grado di supportare eventuali operazioni di sorveglianza o difesa contro le navi russe, rafforzando così la cooperazione tra gli alleati.

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Se le navi da guerra russe navigano liberamente intorno alla Groenlandia, l’Ucraina può dare una mano: abbiamo le competenze e le armi per garantire che nessuna di quelle navi sopravviva. Possono affondare vicino alla Groenlandia proprio come fanno vicino alla Crimea. Nessun problema: abbiamo gli strumenti e il personale. Se ci venisse chiesto, e se l’Ucraina fosse nella NATO – ma non lo siamo – risolveremmo questo problema con le navi russe” If Russian warships are sailing freely around Greenland, Ukraine can help – we have the expertise and weapons to ensure not one of those ships remains. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Nato: ‘sempre più navi russe e cinesi nell’Artico’. Paesi nordici: “nessuna traccia”Negli ultimi tempi si registra un aumento delle navi russe e cinesi nell’Artico, mentre i paesi nordici non segnalano tracce di tali presenze.

