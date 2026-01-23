Recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti riguardano la Groenlandia, con intenti di rinegoziare gli accordi del 1951. Questo movimento evidenzia l'interesse crescente degli Stati Uniti per questa regione strategica, aprendo nuovi scenari nelle relazioni internazionali. La questione solleva domande sulle conseguenze di eventuali cambiamenti e sulla posizione delle altre nazioni coinvolte in questa dinamica.

Altro snodo internazionale è la Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti annuncia la volontà di rinegoziare gli accordi del 1951. Nuuk ribadisce che non è in discussione la sovranità, mentre domani sono previsti incontri della premier danese. Servizio di Ugo Scali RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Groenlandia, Trump: “Usa possono fare tutto”

“Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto”. La premier danese replica alle mire di Trump sulla GroenlandiaLa premier danese ha risposto alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, affermando che un attacco militare da parte degli Stati Uniti contro un altro paese Nato porterebbe a un'interruzione totale delle attività dell’Alleanza.

Groenlandia, come gli Usa la possono ‘assorbire’ senza l’uso della forzaLa Groenlandia rappresenta un territorio di interesse strategico e geopolitico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Groenlandia, Trump: “Usa possono fare tutto”

Argomenti discussi: C'è del marcio nella Nato, perché le mire di Trump su Groenlandia (e Danimarca) ora mettono in crisi l'Occidente; Groenlandia: come uscire dalla trappola; Groenlandia, il disegno di legge repubblicano: Trump autorizzato a qualsiasi azione necessaria per…; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? La posizione, le risorse e le rotte commerciali.

Groenlandia, Trump: «Gli Usa possono fare ciò che vogliono»Di ritorno da Davos, il presidente americano ha parlato con i giornalisti a bordo dell'Air Force One dell'accordo annunciato due giorni fa, assicurando ... avvenire.it

L’isola del tesoro nel mirino di Trump: ecco perché la Groenlandia è così importante per gli UsaPossiede giacimenti non sfruttati di oltre 43 dei 50 materiali critici per chip e dispositivi elettronici vari, è all'ottavo posto al mondo per depositi di terre rare e controlla una zona economia esc ... tpi.it

"Se gli Stati Uniti ci minacciano, e se Donald Trump minaccia dazi contro i prodotti europei per mettere le mani sulla Groenlandia, allora il boicottaggio lo facciamo anche noi". È questo lo spirito con cui decine di migliaia di danesi hanno scaricato un’app che p x.com

#TG2000 - L’accordo per la Groenlandia: “Rinegozieremo gli accordi del 1951”, assicura il presidente USA. Nuuk tiene il punto e ribadisce: nessuna trattativa sulla sovranità. #23gennaio #Groenlandia #Trump #Davos #NATO #Davos2026 #Danimarca #Gree - facebook.com facebook