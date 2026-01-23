L’intervento di Rutte in Groenlandia ha evitato un’escalation militare e commerciale con gli Stati Uniti, ma non garantisce automaticamente la sovranità dell’isola. La decisione di ritirare le truppe e sospendere i dazi evidenzia più una gestione tattica della crisi che una soluzione definitiva alle questioni di autonomia e controllo territoriale. Questo episodio mette in luce le complessità geopolitiche che circondano la Groenlandia e il suo ruolo strategico.

“Rutte tira indietro Trump dall’orlo del baratro in Groenlandia “, titola un editoriale di Bloomberg di mercoledì, seguito da un contagioso entusiasmo che anche in Italia magnifica il segretario generale della Nato per aver convinto il presidente Usa a non invadere l’isola della Danimarca e a non dar seguito alla minaccia di imporre nuovi dazi ai Paesi Ue che nei giorni scorsi hanno spedito lì qualche decina di soldati, in via del tutto simbolica e per poi per giunta ritirarli. Tutto a posto, dunque? Trump è stato quietato e Copenaghen può dormire tranquilla? Uno sguardo appena più approfondito fa dubitare che che sia così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Rutte “sussurratore di Trump”? Ecco perché il passo indietro su dazi e intervento militare non è una garanzia sulla sovranità dell’isola

Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia: no attacco e stop ai dazi. Rutte: «La sovranità non è stata discussa»Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rivisto alcune posizioni sulla Groenlandia, evitando attacchi e dichiarando uno stop ai dazi.

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La direttaNella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Groenlandia, Meloni La decisione di Trump sui dazi è e un errore

Argomenti discussi: Il capo della NATO Mark Rutte sembra essere il sussurratore di Trump dopo la diplomazia della Groenlandia con Trump; Perché questo momento TACO non è motivo di celebrazione; CleffTheGod vince un posto nel Madden Bowl al Last Chance Qualifier.

GROENLANDIA/ Probabile un comando Nato a guida Usa, ma Rutte non può fare accordi senza il sì degli alleatiIntesa con la NATO per la Groenlandia. Ora tocca agli europei non dare i pieni poteri gli USA. E cominciare a sganciarsi da loro anche su altri dossier ... ilsussidiario.net

La svolta di Trump. Il presidente Usa: trovato accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'EuropaDonald Trump annuncia di aver raggiunto il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minaccia ... huffingtonpost.it

Donald Trump ha fatto marcia indietro sulla minaccia dei dazi a seguito di un incontro “molto produttivo” con il segretario generale della Nato Mark Rutte. L'incontro con Rutte è servito a definire la struttura di un futuro accordo sulla Groenlandia che, secondo T facebook

Il primo ministro della #Groenlandia, Jens-Frederik #Nielsen, ha dichiarato di non sapere cosa Donald #Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte abbiano concordato nella bozza di accordo sul futuro dell'isola tanto ambita dal presidente degli Stati x.com