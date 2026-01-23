Groenlandia Meloni | Trump interessato ad ascoltare non chiaro messaggio europeo – Il video

Durante una visita in Corea, Meloni ha commentato l'interesse di Trump ad ascoltare, evidenziando come il messaggio europeo possa risultare poco chiaro agli Stati Uniti. La premier ha sottolineato che alcune iniziative europee potrebbero essere interpretate come anti-americane, anche se questa non era l’intenzione. La questione evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e la necessità di una comunicazione più precisa tra Europa e Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Seul, 18 gennaio 2026 "Mi pare che Trump fosse interessato ad ascoltare ma mi pare che dal punto di vista americano non fosse chiaro il messaggio che era arrivato da questa parte dell'Atlantico, e che insomma mi pare che il rischio sia quello che le iniziative di alcuni paesi europei fossero lette in chiave, posso dire anti-americana, invece non era quella l'intenzione che si aveva". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Seul. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, Meloni sente Trump e lo riprende: “Errore i dazi contro chi ha mandato le truppe. Male interpretato messaggio Ue”In un contesto internazionale complesso, Meloni ha discusso con Trump riguardo ai dazi e alle truppe, evidenziando un’interpretazione errata del messaggio dell’UE.

Meloni ad Atreju: Un messaggio a chi continua a dire che sono sola, guardatevi intorno – Il videoDurante il evento di Atreju, Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio a chi sostiene che sia sola, invitandoli a osservare attentamente il contesto e le persone che la circondano.

