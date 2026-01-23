Prima del discorso di Trump a Davos, la Danimarca aveva messo le truppe in massima allerta, aumentando la tensione sulla Groenlandia. La questione ha portato il paese europeo a un passo da un confronto con gli Stati Uniti per il controllo di questa regione strategica. La situazione evidenzia l'importanza geopolitica della Groenlandia e le complesse dinamiche tra le nazioni coinvolte.

La Danimarca non è mai andata così vicina alla guerra con gli Stati Uniti per il controllo della Groenlandia. A pochi giorni dal discorso di Donald Trump al Forum di Davos, in cui per la prima volta ha esplicitamente escluso il ricorso alla forza per annettere l’isola artica, l’emittente pubblica danese DR ha fatto sapere oggi che il governo di Copenaghen aveva ordinato all’esercito di prepararsi con munizioni vere contro una potenziale mossa statunitense nel territorio autonomo. Lo stato di massima allerta in Groenlandia, secondo fonti del governo centrale citate dall’emittente nazionale danese, è stato mantenuto fino all’incontro tra il presidente Usa e il segretario generale della Nato Mark Rutte, che hanno raggiunto un accordo quadro sulla questione, di cui però ancora non si conoscono i contenuti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Groenlandia: la Danimarca aveva messo le truppe in stato di massima allerta prima del discorso di Trump a Davos

Davos, Trump, “Danimarca ingrata” e rilancia: “Servono negoziati immediati per la Groenlandia”Gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo storico nella gestione della Groenlandia, mantenendola sotto la loro influenza fino alla restituzione alla Danimarca.

L’ultima gaffe di Trump, confonde la Groenlandia con l’Islanda durante il suo discorso a Davos – VideoDurante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di identità geografica, confondendo la Groenlandia con l’Islanda.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato

Argomenti discussi: Groenlandia, premier: Tra Danimarca e gli Usa scegliamo la prima; La Groenlandia preferisce la Danimarca agli Stati Uniti, se proprio deve scegliere ora; Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia. Trump: Uso della forza? No comment; Groenlandia, la Danimarca rinforza il numero dei suoi soldati sull'isola. E il premier norvegese risponde a Trump sul mancato Nobel.

Dopo le mire esplicite di Trump sulla Groenlandia ieri il presidente Usa ha annunciato di aver definito con Rutte «la struttura di un futuroLe ultime news su che cosa sta succedendo rispetto alla crisi Usa-Europa sulla Groenlandia. Dopo le mire esplicite di Trump sulla Groenlandia ieri il presidente Usa ha annunciato di aver definito con ... corriere.it

Groenlandia, Danimarca: Presto negoziati con Usa. Trump: facciamo ciò che vogliamo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, Danimarca: 'Presto negoziati con Usa'. Trump: facciamo ciò che vogliamo. LIVE ... tg24.sky.it

#TG2000 - L’accordo per la Groenlandia: “Rinegozieremo gli accordi del 1951”, assicura il presidente USA. Nuuk tiene il punto e ribadisce: nessuna trattativa sulla sovranità. #23gennaio #Groenlandia #Trump #Davos #NATO #Davos2026 #Danimarca #Gree - facebook.com facebook

#Tg2000, #23gennaio 2026 - ore 12 #Trump #Davos26 #Groenlandia #Danimarca #vonderLeyen #Ucraina #Putin #Kiev #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #BoardOfPeace #CransMontana #maltempo #PapaLeoneXIV #Valentino #ValdiFunes #Minneapolis x.com