Groenlandia contesa Trump | Rinegozieremo gli accordi del 1951

Il futuro della Groenlandia rimane al centro di discussioni internazionali, con gli Stati Uniti che annunciano l’intenzione di rinegoziare gli accordi del 1951. Tuttavia, il governo di Nuuk ha confermato che non sono previste trattative sulla sovranità. La questione evidenzia le tensioni tra le parti e l’importanza strategica di questa regione del Nord.

Servizio di Ugo Scali TG2000.

Trump vuole la Groenlandia, ma un trattato del 1951 gli dà già il controllo dell’isolaLa richiesta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia ha attirato molta attenzione, ma un trattato del 1951 conferisce già agli Stati Uniti il controllo dell’isola.

Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla sovranità della Groenlandia.

