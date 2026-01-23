In un contesto internazionale complesso, la Groenlandia si trova al centro di tensioni e negoziati, tra minacce e possibili accordi. Trump spinge per la sua agenda, mentre Rutte tenta di mediare, ampliando il discorso sulla sicurezza artica con gli alleati. Nel frattempo, i leader europei cercano di contenere i danni, affrontando sfide che coinvolgono anche la situazione a Gaza, come emerso dalla recente telefonata tra Meloni e Trump.

DAL NOSTRO INVIATO NUUK (GROENLANDIA) - Donald Trump ha minacciato di prendere con la forza la Groenlandia e di imporre altri dazi su otto Paesi europei. Il governo autonomo dell’isola si stava preparando allo «scenario peggiore». La Danimarca ha temuto di perdere il controllo del suo «Territorio speciale» nell’Artico, residuo dell’epoca coloniale. Diversi leader europei e una gran parte di opinionisti in Europa e negli Usa avevano preconizzato la fine dell’Alleanza Atlantica. Alla fine, non è accaduto nulla di tutto ciò. A Davos, Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto «un accordo quadro» con il segretario della Nato, Mark Rutte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Groenlandia, chi vince e chi perde: dallo «scenario peggiore» all'«accordo quadro» | Telefonata Meloni-Trump, spiragli su Gaza

Chi vince e chi perde nel 2025. Il ritorno di Trump e le sfide globaliIl 2025 si presenta come un anno di grandi cambiamenti e incertezze per i mercati globali.

Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Argomenti discussi: Trump minaccia ancora l'annessione Groenlandia: Il premier si oppone? Non so nemmeno chi sia, peggio per lui; Dalla macchina anti-immigrazione alla Groenlandia: chi è Stephen Miller, il falco dei falchi di Trump; Groenlandia, Meloni tenta la mediazione in chiave anti-escalation; Povera Groenlandia… e poveri noi! I nodi climatici e geopolitici stanno venendo al pettine.

Groenlandia, chi vince e chi perde: dallo «scenario peggiore» all'«accordo quadro» | Telefonata Meloni-Trump, spiragli su GazaTrump impone la sua agenda, Rutte riesce a mediare e amplia il dossier sicurezza dell’Artico coinvolgendo gli alleati I leader europei contengono solo i danni ... msn.com

Groenlandia, basi militari Usa e investimenti: cosa prevede l'accordo tra Trump e NATODonald Trump ha preannunciato l’esistenza di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e all’intera regione artica, di cui avrebbe definito la struttura insieme al segretario generale della ... tg24.sky.it

Dazi, Meloni batte Macron. Groenlandia, vince la linea della premier. Trump premierà l'economia italiana ai danni di quella francese ift.tt/NpSs4jT x.com

Torino Città. Mike Block · Barber Of Seville. Chi vince a #Curling decide il dafarsi in #Groenlandia - facebook.com facebook