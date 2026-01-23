Grazie dell' affetto siete la mia forza Meloni in Giappone ringrazia per gli auguri di compleanno – Il video

Il 15 gennaio 2026, Giorgia Meloni ha ringraziato i sostenitori per gli auguri di compleanno ricevuti durante il suo soggiorno in Giappone. In un breve video, ha espresso gratitudine per l’affetto dimostrato, sottolineando come il supporto dei cittadini rappresenti una fonte di forza anche a distanza. Le sue parole riflettono il rapporto di vicinanza e rispetto con la quale si rivolge al pubblico, ovunque si trovi.

(Agenzia Vista) Giappone, 15 gennaio 2026 "Anche se sono lontana ho ricevuto i vostri auguri, gGrazie dell'affetto, siete la mia forza", così Meloni ringrazia i sostenitori che le hanno augurato Buon compleanno. La premier, nata il 15 gennaio, compie 49 anni. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online Compleanno in Giappone per Meloni: io al lavoro, vostro affetto mia forzaIl compleanno in Giappone di Meloni ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e attestati di affetto, nonostante la distanza. Leggi anche: Buon compleanno, Giorgia Meloni! La premier: "Il vostro affetto è la mia forza" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Grazie dell'affetto, siete la mia forza, Meloni in Giappone ringrazia per gli auguri di compleanno Argomenti discussi: Grazie dell'affetto, siete la mia forza, Meloni in Giappone ringrazia per gli auguri di compleanno; Compleanno in missione per Meloni, sui social il messaggio da Tokyo ai cittadini: Anche da lontano sento il vostro affetto; Giornata mondiale dei genitori: le frasi più belle da dedicare; Compleanno a Tokyo per Meloni: Al lavoro, il vostro affetto arriva. Grazie dell'affetto, siete la mia forza, Meloni in Giappone ringrazia per gli auguri di compleannowindow.evolMediaId=2474048; window.evolCoverUrl=2474048_sd_69690959b1222_1768491353.jpg; (Agenzia Vista) Giappone, 15 gennaio 2026Anche se ... affaritaliani.it Siri non si candida: Grazie dell’affettoMauro Ciri, consigliere comunale ad Ameglia e nativo di Vezzano, smentisce le voci sulla sua candidatura alle elezioni vezzanesi. Stimato professionista con esperienza manageriale, Ciri ringrazia per ... lanazione.it Grazie italiani, il vostro affetto mi ha dato forza In ogni messaggio, in ogni parola, ho sentito un abbraccio sincero che scalda il cuore e sostiene l’anima. Un grazie che nasce dal profondo #GrazieDiCuore #AffettoItaliano #Unione #Forza #Cuore #Itali - facebook.com facebook GRAZIE RAGAZ Per gli auguri, per l’affetto, per i messaggi che mi avete scritto. Mi sento profondamente grato, perché negli anni questa community è diventata una famiglia, con cui condivido quello che amo, quello che faccio, quello che mi appassiona. C x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.