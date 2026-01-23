Grazie all'AI la beauty routine ormai si costruisce su misura

Grazie all'intelligenza artificiale, la beauty routine può essere personalizzata in modo più preciso e efficace. L'uso di questa tecnologia permette di adattare prodotti e trattamenti alle esigenze specifiche di ogni individuo, offrendo soluzioni più mirate e innovative. Sebbene la presenza dell’AI sia ormai quotidiana, il suo impatto nel settore della bellezza rappresenta un passo importante verso approcci più personalizzati e intelligenti.

Per quanto, alle volte, sia difficile da ammettere, ormai l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. In ogni suo aspetto. Spesso anche per quel che concerne la beauty e wellness routine. Che il rapporto intelligenza artificiale e bellezza sarebbe stato sempre più stretto c'era da aspettarselo. Secondo International Data Corporation, la spesa mondiale per l'AI, comprese le sue applicazioni, sarà più che raddoppiata entro il 2028, quando si prevede che supererà i 600 miliardi di euro. Nel settore cosmetico e in quello del benessere, in particolare, l'intelligenza artificiale viene sempre di più sfruttata in termini di personalizzazione dell'experience.

