Il vicebrigadiere Marroccella ringrazia i lettori e tutti coloro che hanno sostenuto la sua causa. Con questa lettera, desidera dimostrare la propria innocenza e ribadire il suo impegno. La sua voce si unisce a quella di chi crede nella giustizia e nella verità, in un momento di difficoltà. Un messaggio di gratitudine rivolto a chi ha condiviso e sostenuto il suo percorso, con rispetto e sincerità.

Il vicebrigadiere Marroccella ci scrive e abbraccia idealmente tutti coloro che hanno contribuito alla sottoscrizione in suo sostegno. «La fiducia che ripongo nella magistratura non si è mai interrotta». In questi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da una valanga di emozioni e di vicinanza: una partecipazione così ampia e sincera da farmi vivere momenti quasi surreali, come se stessi sognando. Prima di proseguire con questa lettera, che scrivo con il cuore di un umile servitore dello Stato, sento il dovere di chiarire alcuni aspetti, al fine di evitare interpretazioni diverse da quelle dettate esclusivamente dai miei autentici sentimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Grazie alla “Verità” e ai suoi lettori. Voglio dimostrare la mia innocenza»

Leggi anche: Mudryk accetta la macchina della verità per dimostrare la sua innocenza dopo la squalifica per doping

“La mia gatta Molly rapita e torturata, voglio la verità. È stato straziante vedere mia figlia salutarla un’ultima volta prima dell’eutanasia”: la denuncia di Hosna ChouikHosna Chouik denuncia il rapimento e la tortura della sua gatta Molly, avvenuti a Camponogara, Venezia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paolo Sorrentino: Il mio presidente in bilico tra verità e dubbio. I 5 film della mia vita? Ne ho 4: ecco quali sono; La Grazia di Paolo Sorrentino non è un film sull’eutanasia ma un’opera che obbliga alla ricerca della verità; Grazie alla Verità e ai suoi lettori. Voglio dimostrare la mia innocenza; Crisi, riarmo ed economia: una verità scomoda.

Diritto alla verità sulle stragi, il convegno delle Agende rosse con Azzariti, Oliva, Ranucci, Scarpinato e TescaroliMilano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - È fondamentale identificare la carta d'identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale. Lo afferma Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di ... ilfattoquotidiano.it

Quirinale, caso Garofani: in una mail anonima la soffiata alla Verità, ma la fonte è certaIl giorno dopo lo scontro tra Quirinale e Palazzo Chigi attorno alle frasi del consigliere Francesco Saverio Garofani – Meloni sembra destinata al Colle, ci vuole uno scossone, speriamo che cambi ... ilfattoquotidiano.it

GRAZIE CHAT GPT LE VERITA' NERO-AZZURkE Domanda: È' vero che il primo ladro preso di notte - facebook.com facebook