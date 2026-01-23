Graziano Rossi e il figlio Valentino sono nuovamente al centro di una disputa pubblica. In un’intervista a Dentro la notizia su Canale 5, Graziano ha accusato Valentino di avergli teso un trabocchetto per motivi economici, rivelando tensioni familiari legate anche a questioni di eredità e matrimoni. La vicenda mette in luce divergenze profonde che coinvolgono aspetti personali e patrimoniali, suscitando attenzione e riflessioni sulla complessità delle relazioni familiari.

Continua la faida tra Graziano Rossi e il figlio Valentino. In un’intervista rilasciata a Dentro la notizia, in onda su Canale 5, il papà dell’ex campione della MotoGP ha dichiarato: “Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più”. Sull’amministratore di sostegno nominato da Valentino, afferma: “Quando Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l’avvocato e il commercialista. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Graziano Rossi contro il figlio Valentino: “Mi ha fatto un trabocchetto, punta ai miei soldi”

Graziano Rossi: “Valentino mi ha fatto un trabocchetto, punta ai miei soldi”Graziano Rossi, padre di Valentino, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla recente controversia che li coinvolge.

Graziano Rossi: «Valentino mi ha teso un trabocchetto, lui punta ai miei soldi per gestire diverse parentele»Graziano Rossi, padre dell’ex motociclista Valentino, ha commentato pubblicamente una tensione familiare emersa di recente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi…; Graziano, padre di Valentino Rossi, lancia un appello al figlio: Ritira la denuncia contro Ambra: la sposerò presto, e ti inviterò al matrimonio; Valentino Rossi: Graziano si è allontanato dalla famiglia, è come se non avessi più un padre. Ma non è una questione di soldi; Tavullia, la guerra dei Rossi Valentino contro il padre Ma io so gestire i miei soldi.

Papà Graziano contro Valentino Rossi, la battaglia per l’eredità di famiglia: Vuole i miei soldiLa diatriba è divenuta conflitto poi scontro legale, con tanto di denuncia per presunta circonvenzione d'incapace presentata dal dottore contro ... fanpage.it

Graziano, padre di Valentino Rossi, lancia un appello al figlio: «Ritira la denuncia contro Ambra: la sposerò presto, e ti inviterò al matrimonio»Il campione ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna del padre, Ambra Arpino, accusata di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto dell’uomo ... vanityfair.it

Graziano Rossi contro il figlio Valentino: "Punta ai miei soldi" x.com

ULTIMA ORA, CASO EREDITÀ ROSSI - Graziano Rossi rompe il silenzio sulla sua controversia con Valentino Rossi. Racconta di essere stato vittima di un “trabocchetto” riguardo all’amministratore di sostegno: «Quando Valentino mi ha messo l'amministrato facebook