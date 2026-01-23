Le autorità continuano le ricerche per Eugenio Gusmeroli, scomparso nei pressi dell’ospedale di Gravedona giovedì scorso. Recenti indagini hanno coinvolto droni ed elicotteri, con l’obiettivo di individuare eventuali tracce del 68enne. Le ricerche sono ancora in corso, con l’ausilio delle forze di polizia e dei vigili del fuoco di Dongo. La comunità attende notizie aggiornate sull'esito delle operazioni.

Gravedona, 23 gennaio 2026 – Eugenio Gusmeroli non si trova: ricerche in corso, anche da parte dei vigili del fuoco di Dongo, per il 68enne scomparso nei pressi dell’ospedale di Gravedona giovedì scorso. Alcune telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso, ma poi si sono perse le sue tracce. In azione anche l’elicottero Drago e i droni del Nucleo Sapr Milano. La scomparsa. Gusmeroli è “sparito” dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona nella serata di giovedì scorso. L’uomo era arrivato sin lì nel tardo pomeriggio a bordo dell’ambulanza chiamata da alcuni passanti che lo avevano notato a terra, insanguinato, per una ferita al volto che si era procurato inciampando per strada, non lontano dall’abitazione dove vive solo, sebbene vicino ad alcuni familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gravedona, le ultime tracce di Eugenio Gusmeroli in alcuni video: ricerche con droni ed elicottero

Otto si era perso nel bosco, dopo ore di ricerche con droni ed elicottero il cane è stato ritrovatoOtto, un cane della razza Petit Gascon Saintongeois, si era smarrito nel bosco vicino alle Grotte di Frasassi.

Leggi anche: Adda, riprese le ricerche di un giovane scomparso a settembre: in azione elicottero e droni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scomparso in Alto Lago di Como, le ultime tracce in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroRicerche in corso in Alto Lago di Como da parte di forze dell’ordine e Vigili del fuoco di Dongo per una persona scomparsa nei pressi dell’ospedale di Gravedona. Si tratta di un uomo 68 anni che sembr ... comozero.it

AVVISO CHIUSURA UFFICIO POSTALE DI DONGO A causa di lavori interni, l'ufficio resterà chiuso fino al 16 febbraio 2026. Dove andare per i servizi e il ritiro posta L'ufficio di riferimento è quello di Gravedona in Via Dante 26/a. Serve un uffic - facebook.com facebook