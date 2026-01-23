Gratteri | Il sorteggio per i due Csm? E’ truccato

Recentemente, sono emerse accuse riguardo al sorteggio utilizzato per la nomina dei componenti dei due CSM, definendolo “truccato”. Questa dichiarazione solleva dubbi sulla trasparenza e imparzialità del procedimento, invitando a una riflessione sulla correttezza delle procedure adottate. È importante analizzare con attenzione le dinamiche di selezione per garantire la fiducia nel sistema giudiziario e nelle sue istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il criterio del sorteggio per designare i componenti dei due Csm "è truccato". Non usa mezze misure, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a chi gli chiede della riforma della Giustizia. "Si propone di realizzare due Csm e l'Alta Corte", spiega Gratteri, "con un sorteggio secco per i magistrati, cioè sorteggiando tra tutti i magistrati" mentre per i laici è 'temperato': cioè il Parlamento sceglie, ad esempio, 50 candidati, li mette in un'urna e tra questi 50 già selezionati, ne estraggono 10 per il Csm dei Giudici e 10 per il Csm dei pm". " Ma questo – evidenzia Gratteri – saranno componenti laici nominati e non sorteggiati".

Leggi anche: Senti chi parla. Quando Gratteri (oggi nemico della riforma Nordio) lodava il sorteggio per il Csm. “Utile contro le correnti”

“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura.

