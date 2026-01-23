Grattacielo l’ex sindaco Tagliani replica a Fabbri | Colpa dei predecessori? E’ inaccettabile

L’ex sindaco Tiziano Tagliani ha replicato a Fabbri riguardo all’ordinanza di sgombero del Grattacielo, sottolineando che attribuire la responsabilità ai predecessori risulta inaccettabile. La questione, ormai al centro di un confronto tra le parti, riguarda le responsabilità e le decisioni prese in passato e presenti, mettendo in evidenza le diverse posizioni sulla gestione dell’edificio e sulle criticità emerse.

Da sindaco a (ex) sindaco. Dopo l’ordinanza di sgombero ‘totale’ del Grattacielo l’ex primo cittadino Tiziano Tagliani a risposto al collega in carica Alan Fabbri. “È inaccettabile, e non accetto – evidenzia Tagliani -, che Fabbri affermi che questa decisione andava presa dai suoi predecessori, i quali non ne avrebbero avuto la forza. È vero esattamente il contrario, e lui lo sa bene, perché tutto è agli atti dell’amministrazione che dirige da quasi sette anni”. Poi l’ex sindaco spiega: “Nel 2018, dopo la mia personale partecipazione alle animate assemblee condominiali dedicate al problema, fu raggiunta un’intesa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone: il post del sindaco FabbriNella mattina dell’11 gennaio a Ferrara si è verificato un incendio nella Torre B di via Felisatti.

Grattacielo, sfollati a ‘Viale K’. Fabbri: “Grazie Bedin, ma accoglienza non sia esposizione mediatica”È terminata domenica pomeriggio la fase di accoglienza d’emergenza presso il Palapalestre, in seguito all’evacuazione degli sfollati dal grattacielo di Viale K.

