La trappola per Angelo e l’ombra di O Sant, con Pietro che rischia tutto per salvare l’amico. Lealtà o sacrificio? Le vite di Pietro, Angelo, Imma e degli altri personaggi del prequel di Gomorra sono a un bivio decisivo. Continua il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da venerdì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il quarto episodio di GOMORRA – LE ORIGINI, prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios. SINOSSI DEL QUARTO EPISODIO - Angelo riceve da ‘O Sant un invito ad una festa che non può rifiutare, anche quando capisce che si tratta di una trappola. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Gomorra Le Origini su Sky e NOW, Pietro e Angelo verso il bivio decisivo

GOMORRA – LE ORIGINI debutta su Sky e NOW: nasce il mito di Pietro SavastanoSu Sky e NOW debutta GOMORRA – LE ORIGINI, il prequel Sky Original che esplora le origini di Pietro Savastano e la nascita dei primi clan nel contesto della Napoli del contrabbando.

Leggi anche: Gencore di gomorra le origini: torna su sky pietro savastano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

GOMORRA - LE ORIGINI (2026 Nuovo Trailer) #Gomorra

Argomenti discussi: Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio in onda da oggi; Gomorra – Le Origini: cast, trama e dove vedere il prequel; Gomorra – Le origini, la trama del quarto episodio; Gomorra - Le Origini, le presunte incongruenze: perché la data di nascita di Imma e la storia del padre di Pietro non sono errori.

Gomorra - Le Origini, anticipazioni episodio 4: Angelo cade in trappola, Imma fa una scelta dolorosaTorna il 23 gennaio con il quarto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Gomorra - Le Origini, la serie prequel che sta raccontando la gioventù di Pietro Savastano: le anticipazioni. comingsoon.it

Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul quarto episodioLe vite di Pietro, Angelo, Imma e degli altri personaggi del prequel di Gomorra sono a un bivio decisivo. Continua il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestse ... tg24.sky.it

Diciassette anni, interpreta il futuro boss Pietro nella serie Sky “Gomorra - Le origini diretta” da Marco D’Amore - facebook.com facebook

C’era una volta a Secondigliano: l’epica delle origini di Gomorra e la Storia che diventa destino x.com