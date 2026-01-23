golf un tandem al comando del the american express al termine della prima tornata

Al termine del primo round del The American Express, i golfisti del PGA Tour guidano la classifica. L'evento, con un montepremi di 9,2 milioni di dollari, è uno dei più storici del circuito. Nato nel 1960 come Desert Classic, questa competizione rappresenta l'apertura di un fine settimana di sfide e strategie sul green.

