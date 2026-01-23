Gli stranieri cercano casa Una Lunigiana da record per il mercato immobiliare

La Lunigiana si sta consolidando come una delle destinazioni più interessanti per il mercato immobiliare internazionale in Italia, grazie alle sue caratteristiche uniche e al paesaggio autentico. Questa regione, situata tra Toscana e Liguria, attrae sempre più stranieri in cerca di soluzioni abitative tranquilli e di qualità. Un fenomeno che evidenzia il suo crescente ruolo come meta di interesse per investitori e acquirenti internazionali.

La Lunigiana si afferma come uno dei territori più attrattivi d’Italia per il mercato immobiliare internazionale, un ruolo di primo piano non solo in Toscana. A certificare il trend sono i dati 2025 di Gate-away.com, portale immobiliare italiano specializzato negli acquirenti stranieri interessati a investire in proprietà nel nostro Paese. Una piattaforma che opera su scala globale, intercettando un pubblico proveniente da oltre 150 Paesi, con una banca dati che supera i 48 mila immobili in vendita e una community di più di 70 mila iscritti. Lo scorso anno la Lunigiana è risultata la zona più richiesta di tutta la Toscana dagli acquirenti internazionali con il 15,86% delle richieste complessive a livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli stranieri cercano casa. Una Lunigiana da record per il mercato immobiliare Frosinone regina del mercato immobiliare: per la Lega è "record storico"Frosinone si conferma come uno dei mercati immobiliari più attivi in Italia, secondo quanto riportato dalla Lega. Comprare casa in Toscana, il sogno degli stranieri. Ecco dove cercano di più (non a Firenze)La Toscana continua a rappresentare una meta ambita per gli acquirenti stranieri interessati all’acquisto di immobili in Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Gli stranieri cercano casa. Una Lunigiana da record per il mercato immobiliare; Ecco i territori dove gli stranieri cercano casa in Italia; Mercato immobiliare, Roma è la prima città italiana per gli acquirenti internazionali; Gli stranieri si innamorano del Fvg, boom di acquisto case dall’estero: le zone più amate. Comprare casa in Toscana, il sogno degli stranieri. Ecco dove cercano di più (non a Firenze)Firenze, 21 gennaio 2026 – La Toscana si conferma anche nel 2025 la regione italiana più desiderata dagli acquirenti internazionali. Un primato che resiste nonostante una flessione complessiva delle r ... lanazione.it Gli stranieri cercano casa a Lucca. E scelgono la prima periferiaSant’Anna, San Concordio e San Donato le frazioni più gettonate secondo le statistiche di Mediatori Group Negli ultimi sei mesi in particolare sono aumentate le richieste da parte di inglesi, ... lanazione.it Negli ospedali si osserva sempre più frequentemente la presenza di professionisti sanitari stranieri, reclutati anche attraverso canali internazionali per affrontare la carenza di personale nel nostro territorio. Recentemente, alcune infermiere indiane sono state i - facebook.com facebook Sanità, Occhiuto in cerca di medici stranieri con un bando ad hoc: «Venite a lavorare in Calabria». Ecco le figure richieste x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.