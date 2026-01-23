Gli Stati Uniti hanno ufficialmente comunicato la loro uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, decisione presa durante il secondo mandato di Donald Trump. Questa scelta segna la fine di un rapporto durato decenni tra gli Stati Uniti e l'organizzazione internazionale impegnata nella promozione della salute globale. Restate aggiornati sulle implicazioni di questa decisione abbonandovi a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione presa durante il secondo mandato di Trump. Gli Stati Uniti hanno formalizzato l’uscita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ponendo fine a un rapporto durato decenni. La procedura di ritiro era stata avviata tramite un ordine esecutivo firmato da Donald Trump nel primo giorno del suo secondo mandato presidenziale. La conferma sul sito dell’Oms. Sul sito ufficiale dell’Oms, accanto al nome degli Stati Uniti nella lista dei Paesi membri, compare un asterisco che rimanda a una nota esplicativa. Nel documento viene chiarito che gli Stati Uniti non fanno più parte dell’organizzazione a partire dal 22 gennaio 2026, a seguito della decisione annunciata già nel 2025 di procedere con il ritiro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gli Stati Uniti escono ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Facciamo chiarezza sulla conferma arrivata dall'Organizzazione mondiale della sanità: tra falsi miti e consigli pratici per non rinunciare al gusto, ma con consapevolezzaRecentemente, l’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato l’importanza di distinguere tra miti e realtà sulla sicurezza dei salumi.

Leggi anche: Gli Stati Uniti designano il governo del Venezuela come organizzazione terroristica

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Nella settimana di Davos (con Trump), i conti di Netflix e i Cda di Tim, Banco e Mps; ISDE: Clima, dagli Usa uno strappo senza precedenti; Proteste in Iran, le notizie di mercoledì 14 gennaio | L'Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli. La tv di Stato di Teheran minaccia Trump: Il proiettile non fallirà. Il presidente Usa: Le uccisioni si sono fermate; Un anno di Trump, ma sembrano dieci (di M. Tonti).

Gli Usa sono ufficialmente fuori dell'OmsGli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Donald Trump aveva lanciato la procedura di addio tramite un ordine ... gds.it

Gli Stati Uniti sono usciti dall’Organizzazione Mondiale della SanitàGiovedì 23 gennaio gli Stati Uniti sono usciti ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, o WHO nel suo acronimo inglese). Era un passaggio atteso, dovuto a una decisione presa dall ... ilpost.it

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Trump aveva lanciato la procedura di addio tramite un ordine esecutivo firmato il primo giorno del suo secondo mandato. #ANSA x.com

A Davos lo scontro tra Stati Uniti e Unione europea mette in discussione equilibri storici e apre scenari geopolitici inediti - facebook.com facebook