Gli snobbati agli Oscar 2026 – Russell Crowe Paul Mescal Guillermo Del Toro Tutte le dimenticanze dell’Academy

A pochi giorni dalle nomination degli Oscar 2026, tra record di candidature per Sinners e alcune assenze di rilievo come Russell Crowe, Paul Mescal e Guillermo del Toro, si riflette sulle scelte dell’Academy. Mentre si delineano le possibili sorprese, sono emerse anche alcune dimenticanze e decisioni discusse, che alimentano il dibattito sulla selezione e l’assegnazione di questi prestigiosi riconoscimenti.

A 24 ore dalle nomination per gli Oscar 2026, quelle che passeranno alla storia per il record di 16 candidature per Sinners, emergono alcune piccole dimenticanze e un certo eccesso di zelo (dai, 16 nomination per Sinners? Montaggio? Fotografia? Sul serio?). Intanto, la dimenticanza a cui più teniamo è quella del colossale, anzi imperiale, cattivissimo Hermann Göring che Russell Crowe impacchetta e stampa sui banchi del tribunale di Norimberga. Certo, il film è stato visto parecchio in Europa, ma quasi per nulla negli Stati Uniti, ma se qualche membro dell’Academy l’ha visto, davvero gli ha preferito il doppio Michael B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Oscar 2026: gli snobbati e le sorprese delle nomination; Oscar 2026, tutti gli snobbati che stanno già facendo discutere; Nomination agli Oscar, I peccatori pigliatutto. Stone e Chalamet, attori da record; Oscar 2026, le sorprese e gli snobbati: dal record di Sinners all’assenza di Wicked – Parte 2.

Oscar 2026: gli snobbati e le sorprese delle nominationFuori Ariana Grande, Jesse Plemons, Paul Mescal e Chase Infiniti, dentro Elle Fanning, Kate Hudson, Delroy Lindo e 'F1 – Il film'. Record per 'I peccatori' e nulla di fatto per 'Wicked – Parte 2' ... rollingstone.it

Oscar 2026, tutti gli snobbati che stanno già facendo discutereLe candidature degli Oscar 2026 hanno riservato molte sorprese con titoli e talent inaspettatamente snobbati dall'Academy ... bestmovie.it

