Gli Hollywood Vampires all’Este Music Festival – Il 2 settembre la superband sul palcoscenico del Castello Carrarese attesa per Johnny Depp in veste di chitarrista

Gli Hollywood Vampires si esibiranno all’Este Music Festival il 2 settembre presso il Castello Carrarese. La band, composta da Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen, porta sul palco un repertorio rock internazionale. Questa terza edizione, organizzata da DuePunti Eventi, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica dal vivo, in un contesto storico e suggestivo.

Este, 19 gennaio 2026 – Il grande rock internazionale sbarca all’ Este Music Festival e per la sua terza edizione, firmata da DuePunti Eventi, porta sul palco del Castello Carrarese, il 2 settembre, nientemeno che gli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen. Il supergruppo americano Hollywood Vampires sarà ad Este per una delle due uniche date italiane, con uno show che si preannuncia tra gli eventi rock più attesi della stagione. Particolarmente significativa la presenza di Johnny Depp, protagonista sul palco in una veste inedita e travolgente di musicista. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

