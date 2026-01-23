Scopri gli album da ascoltare, tra cui Quicksand Heart di Jenny on Holiday e Off the Fence dei James Hunter Six. Leggi le recensioni della stampa internazionale per conoscere meglio queste uscite musicali e trovare nuove suggestioni per la tua playlist.

Il debutto solista della musicista indie Jenny Hollingworth, che si firma Jenny on Holiday, è un viaggio brillante e dolceamaro nell’anima più malinconica del pop. Nella sua scrittura ci sono echi di Kate Bush, Cyndi Lauper, Tori Amos, Abba e Cocteau Twins: tutta musica che affronta le pene d’amore senza rinunciare a ritornelli ammalianti. L’artista britannica trova un equilibrio tra gli omaggi e la capacità di combinare la frenesia della disco indie con la tristezza dopo una notte passata a piangere. E questo rispetta una delle formule vincenti del pop: testi deprimenti e melodie allegre. Anche se Quicksand heart è il suo primo disco solista, Hollingworth è già una figura nota del pop alternativo grazie al progetto Let’s Eat Grandma, formato con la sua amica d’infanzia Rosa Walton. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Tre album da ascoltare

